Secretária de Estado do Mar derrotada na segunda volta das legislativas francesas

A secretária de Estado do Mar do Governo francês, Justine Benin, foi derrotada na segunda volta das eleições legislativas francesas, realizadas hoje no círculo eleitoral de Guadalupe, no ultramar, pelo que terá de deixar o cargo no Governo.

Benin foi derrotada por Christian Baptiste, candidato apoiado por várias formações de esquerda, que obteve 58,65% dos votos contra 41,35% da deputada cessante, o único membro do Governo eleito pelo Movimento Democrático (MoDem), segundo resultados oficiais publicados pela prefeitura de Guadalupe e divulgados pela Europa Press.

Justine Benin era deputada desde 2017 pelo segundo círculo eleitoral de Guadalupe e na primeira volta conseguiu apenas 31% dos votos.

A deputada, que está no cargo há menos de um mês, deve agora renunciar atendendo ao pedido do Presidente, Emmanuel Macron, para que todos os ministros que não consigam ser eleitos seus nos seus círculos eleitorais deixem o executivo.

Na primeira volta das eleições presidenciais, Jean-Luc Mélenchon (à esquerda) obteve 52% dos votos em Guadalupe, seguido por Marine Le Pen (19%) e Emmanuel Macron (14%).