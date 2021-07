SEF detém em Loures homem procurado pela Interpol suspeito de terrorismo

© Carlos Manuel Martins/Global Imagens

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve esta quarta-feira, em Loures, um homem estrangeiro procurado pela Interpol suspeito de financiamento de organizações terroristas.

"O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, hoje, em Loures, um cidadão estrangeiro, de 26 anos, procurado pela INTERPOL, por indícios da prática de atos de criminalidade organizada no Paquistão e na Índia, relacionados com terrorismo, nomeadamente com o tráfico de heroína para financiamento de organizações terroristas", lê-se num comunicado enviado às redações.

O cidadão foi detido "na via pública, na posse de um passaporte falsificado". "Será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação das medidas de coação", conclui o comunicado.