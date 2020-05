Segredos, inovações, crises e números: a pandemia nos jornais do mundo

© Reprodução capa do jornal Jerusalem Post

Por Ricardo Alexandre 07 Maio, 2020 • 07:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Jerusalem Post traz em manchete a história do centro secreto israelita que descobriu o anticorpo do coronavírus. Escondida num laranjal em Ness Ziona, a história do Instituto para a Investigação Biológica começou ainda antes da fundação do estado. E na segunda-feira à noite, depois de o primeiro ministro israelita ter anunciado a abertura do país depois de dois meses de confinamento, o ministro da defesa anunciou que o Instituto Israelita para a Investigação Biológica tinha completado uma inovadora pesquisa científica: a identificação do anticorpo que neutraliza o coronavírus. Este instituto já no mês passado tinha começado a testar o protótipo de uma vacina em ratos. A maior parte do trabalho deste instituto, que trabalha sob a tutela do gabinete do Primeiro Ministro e do Ministério da Defesa é, como a central nuclear de Dimona, é altamente secreto e sujeito à censura militar.

Na vizinhança, o Iran Daily põe o presidente iraniano na capa, Hassan Rohani, a advertir sobre "sérias consequências" se o embargo de armas ao Irão continuar... na mesma primeira página, o Líder Supremo, o Ayatollah Ali Khamenei afirma que a produção robusta pode conter as sanções e outros vírus económicos. E há ainda declarações atribuídas à Rússia que diz que os Estados Unidos devem apresentar provas das alegações sobre a origem do vírus que Washington faz sobre a China.

No USA Today, há uma reportagem sobre a cadeia alimentar americana ilustrada por uma foto no Dakota do Sul. O título é "Em perigo, mas ainda a alimentar a América"... Na primeira deste diário, há uma pergunta: será a pandemia uma nova Guerra Fria?

Em França. o L'Ópinion fala do desconfinamento e da aposta na escola e nos transportes... no topo da primeira página há outro texto que dá conta do estranho aniversário de Emmanuel Macron.

O presidente, que só faz anos a 21 de dezembro diga-se de passagem, está na capa da revista Le Point a ilustrar um artigo sobre verdades e conversas de vendas sobre o relançamento da economia. A revista faz a pergunta sobre Macron: "Vai ele verdadeiramente tirar-nos de lá?"... De lá, da crise. E na capa, apresenta também as lições do grande historiador, assim apresentado, Niall Ferguson.

O Le nouvel Economiste traça o caminho, fala no Imperativo da soberania industrial. E diz que a pandemia amputou a economia mundial em 10% do valor. Dá também conta do que considera ser uma ameaça pesada sobre a Zona Euro.

O La Tribune tem uma foto do edifício da Comissão Europeia em Bruxelas e põe em manchete: A União Europeia face ao muro da recessão.

O diário espanhol El Economista diz que Bruxelas prevê um défice estrutural de 5% em Espanha e confirma o resgate. Menos 9,4% no PIB, o desemprego a atingir os 18,9%. São as previsões da primavera da Comissão Europeia para Espanha. O país perdeu 3,6 milhões de turistas em março e uma receita estimada em quase quatro mil milhões de euros, só em Março. O transporte de mercadorias reduziu-se em 60%.

No ABC, um Pedro Sánchez cabisbaixo e um título: Sánchez ganha quinze dias mas evidencia a sua - dele - fragilidade. Foi aprovado, pela quarta vez, o estado de alarme por mais duas semanas.

No El País, o mesmo assunto: Sánchez logra a prorrogação num novo cenário político. Com rejeição da ERC e voto favorável da ERC e do Cuidadanos. O presidente do governo prometeu uma cogestão da fase de des-escalada com as autonomias. Também na primeira do El País: a UE alerta que a Espanha estará entre os países com mais recessão.

No China Daily, uma citação - é habitual - do presidente Xi Jinping: a nação não pode suportar a complacência.

O Daily Telegraph mostra dois homens na capa para dar imagem ao título que faz manchete: O nosso homem na China. É a história da amizade entre o investigador chefe da investigação biológica britânica com os cientistas do corona vírus do Exército Vermelho.

A amizade, ao que parece, é - as amizades são, regra geral - contagiantes, mas daí não vem mal ao mundo.

No The Witness, da África do Sul, certamente para desgosto de apostadores e investidores, "futuro sombrio para as corridas de cavalos". Treinadores de cavalos forçados a tomar decisões difíceis.