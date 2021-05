Segunda fase do desconfinamento francês: a esperança de um regresso à normalidade

© Lucas Bariolet/AFP

Por Lígia Anjo, correspondente da TSF em Paris 19 Maio, 2021 • 07:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A partir do dia de hoje, o recolher obrigatório passa das 19 para as 21 horas. Os comércios considerados não-essenciais reabrem portas, as esplanadas efémeras voltam a invadir as ruas da cidade, os espaços culturais voltam a receber público, tanto quanto os estádios desportivos.

Nathalie aguardou em casa a reabertura da sua loja de roupa, "é um pouco como o regresso às aulas mas dos adultos, estamos ansiosos por voltar a ver os nossos clientes !"

Em dia de reabertura, a gerente não esconde o entusiasmo. "Foram dois meses e meio, quase três meses... é muito tempo", lembra.

Tanto em grandes como em pequenos espaços, a afluência tem de ser controlada. Soluções foram encontradas. "Temos sensores nas entradas que nos permitem calcular o número de pessoas instantaneamente. Assim, poderemos fazer uma gestão da afluência", explica Lila, directora de um centro comercial parisiense.

Ouça aqui a reportagem TSF em Paris 00:00 00:00

Por agora, duas incógnitas permanecem: a afluência deste dia de reabertura e o poder de compras dos clientes, que podem concentrar-se apenas na restauração.

É em semana de chuva que as esplanadas dos restaurantes, cafés e bares voltam a instalar-se, acompanhadas de um novo protocolo sanitário: apenas 50% dos lugares podem ser ocupados, com mesas até 6 pessoas, que devem imperativamente ficar sentadas. Frédéric, dono de um restaurante em Paris, não esconde a preocupação com a meteorologia. "As pessoas não vão estar abrigadas, se começar a chover as pessoas vão ser obrigadas a levantar-se e ir embora". Já o cozinheiro do restaurante mostra-se menos preocupado; "os clientes disseram-se: não importa a chuva ou o que tivermos de fazer, queremos vir jantar, é um prazer. Para um cozinheiro como eu, ouvir isto é a melhor das gorjetas!".

A cultura também volta a abrir portas: cinemas, teatros e museus voltam a abrir ao público, com um protocolo sanitário reforçado. Até dia 9 de Junho, as salas de espectáculo podem ser ocupadas por 35% dos lugares e um máximo de 800 espectadores.

A terceira fase do desconfinamento começa a 9 de Junho: o recolher obrigatório vai passar para as 23h, os restaurantes e bares vão poder abrir os seus espaços interiores e o teletrabalho pode deixar de ser imperativo.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19