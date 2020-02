Segunda morte por coronavírus em Itália. É a terceira na Europa

Por Sara Beatriz Monteiro com Lusa 22 Fevereiro, 2020 • 09:35 Partilhar este artigo Facebook

A segunda morte por coronavírus em Itália está a ser avançada pela agência noticiosa italiana ANSA e pela imprensa do país. Esta é a terceira morte provocada pelo vírus Covid-19 na Europa, sendo que o primeiro caso aconteceu em França.

A primeira morte na Europa ocorreu em 15 de fevereiro, em França, tratando-se de um turista chinês, originário da província de Hubei, a mais afetada na China, onde teve origem o surto.

Desde que foi detetado no final do ano passado, na China, o coronavírus Covid-19 provocou mais de 2.300 mortos e infetou mais de 76 mil pessoas a nível mundial.



A maioria dos casos ocorreu na China, em particular na província de Hubei, no centro do país, a mais afetada pela epidemia.



As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

Notícia em atualização