Seis corredores humanitários previstos para este sábado de Sumy para Poltava

© Ciro Fusco/EPA

Por Lusa 12 Março, 2022 • 05:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades ucranianas planeiam abrir seis corredores humanitários este sábado desde a região de Sumy, no nordeste do país, para a cidade ucraniana de Poltava, 175 quilómetros a sul.

A informação foi adiantada pelo chefe da administração regional de Sumy, Dimitro Zhivitski, na plataforma de mensagens Telegram, na qual deu pormenores sobre os pontos de encontro e a hora prevista de partida para as colunas, marcada para as 09h00 (07h00 em Lisboa).

Zhivitsky assinalou que os seis corredores humanitários partirão das cidades de Sumy, Trostianets, Lebedin, Konotop, Velyka Pisarivka e Krasnopillia para a cidade de Poltava. Todas as cidades pertencem à região de Sumy.

O chefe da administração regional de Sumy já apontara na quinta-feira para a existência três corredores humanitários de Sumy a Poltava para mulheres grávidas, mulheres com crianças, idosos e pessoas com deficiência.

"No nosso território, o inimigo que destrói as nossas cidades mata civis. Destrói e queima casas. Centenas de pessoas trabalham todos os dias para salvar vidas, com a possibilidade de organizar corredores verdes. Esta é uma oportunidade para aqueles que mais precisam dela deixarem as localidades", disse Zhivitski.

Segundo a agência noticiosa ucraniana Unian, os militares da cidade de Sumy detiveram três tanques russos, bem como uma unidade de artilharia na quinta-feira.

De acordo com as autoridades ucranianas, a região ucraniana está sob ataques contínuos das tropas russas, incluindo em zonas residenciais.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 549 mortos e mais de 950 feridos entre a população civil e provocou a fuga de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA