Seis crianças e quatro adultos morrem em incêndio habitacional no Paquistão

Seis crianças e quatro adultos, a maioria da mesma família, morreram esta quarta-feira na sequência de um incêndio numa habitação na cidade de Lahore, no leste do Paquistão, informaram as equipas de resgate e a polícia.

"Duas mulheres, dois homens e seis crianças entre os seis e os 16 anos perderam a vida", disse o vice-inspetor-geral da polícia de Lahore, Ali Nasir.

Ali Nasir disse que as causas do fogo ainda não foram esclarecidas, mas os investigadores da polícia suspeitam que um curto-circuito elétrico causou o incêndio na movimentada área residencial de Bhati Gate.

Em comunicado, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif, expressou a sua profunda tristeza pela perda de vidas.

Detetores de fumo e outras tecnologias que podem melhorar a segurança contra incêndios em edifícios residenciais não são usados com frequência no Paquistão.

Os incêndios em residências e outros espaços públicos, como centros comerciais, são comuns no Paquistão.