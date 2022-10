Seis em cada 10 eleitos locais portugueses quer mais influência das regiões e cidades na UE

Elisa Ferreira © Comité das Regiões

Sessenta por cento dos portugueses eleitos locais inquiridos entendem que as regiões e as cidades deveriam ter mais influência no futuro da União Europeia. A média europeia é de 48%.

E como é que as regiões e as cidades se podem envolver de uma forma mais eficaz no debate sobre o Futuro da Europa? Assegurando um debate contínuo sobre o tema a nível regional e local, entendem 70% dos portugueses, face a 65% dos europeus; apoiando a criação de assembleias permanentes de cidadãos para incentivar o debate. Neste caso, também os portugueses são mais entusiastas do que a média dos europeus, 37% contra 28%. Envolvendo-se no debate / Convenção constitucional para rever os Tratados da EU é uma opção válida para 28% dos europeus e 26% dos portugueses...

Quanto aos temas em que as regiões e cidades deveriam exercer mais influência na elaboração de políticas da EU, a economia mais forte, justiça social e emprego recebe a preferência de mais de 3 em cada 4 inquiridos em Portugal (76%), contra uma média de 55% de europeus; segue-se no caso português a crise climática e ambiente com 67%; Educação, cultura, juventude e desporto para 48% (um ponto percentual atrás da média europeia), saúde logo a seguir para 47%... Valores e direitos, Estado de direito e segurança para 32% tema que os europeus valorizam um pouco mais (35%) transformação digital (30%), migração (19%), democracia europeia (18%) e a UE no mundo (política externa, cooperação para o desenvolvimento, etc.), reúne a preferência de 15%.

Relativamente ao tipo de ações que as autoridades locais ou regionais tomaram em resposta à guerra contra a Ucrânia, receber refugiados da Ucrânia foi a resposta eleita por 67% dos autarcas portugueses contra 76% da média europeia; mostrar solidariedade política com a Ucrânia é fator apontado por 58% dos portugueses (57% na média europeia),. Os portugueses estão claramente acima da média europeia também no apoio aos cidadãos e às organizações locais da sociedade civil na sua ação de solidariedade (60% para 53% de média europeia) e em enviar ajuda material para a Ucrânia (68% face a 50% na média na UE).

Quais deveriam ser os principais objetivos do financiamento da UE para o desenvolvimento futuro da sua cidade ou região? Mitigação do impacto da crise climática é a escolha para 47% dos eleitos locais portugueses (42% na UE), uma proporção igual de 37% referem o apoio à transição ecológica da economia e a mitigação da oscilação dos preços da energia ; o investimento em instalações de transporte modernas é referido por 33% dos inquiridos em Portugal, neste barómetro que fez 2 698 entrevistas em toda a União Europeia (foram enviados por e-mail convites a políticos locais de todos os níveis políticos e de todas as filiações), com 108 em Portugal e trabalho de campo entre 25 de julho e 11 de setembro.