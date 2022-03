Seis migrantes encontrados mortos na costa da ilha grega de Lesbos

A ilha de Lesbos é uma passagem habitual dos migrantes vindos da Ásia e do Médio Oriente via Turquia e com destino à Europa © AFP (arquivo)

Pelo menos seis migrantes mortos foram encontrados esta terça-feira na costa da ilha grega de Lesbos, onde decorriam buscas para encontrar uma embarcação e outras eventuais vítimas, disse a guarda costeira grega.

"Quatro corpos foram encontrados numa costa próxima do porto de Mitilene", a capital da ilha, e "outros dois retirados da água", indicou.

As vítimas mortais são três homens e três mulheres, transportados para o hospital da ilha para autópsia, indicou um responsável da assessoria de imprensa da guarda costeira, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Três patrulhas da polícia portuária e um helicóptero participaram nas buscas, disse uma fonte local citada pela AFP.

A ilha de Lesbos, situada a cerca de 18 quilómetros da costa ocidental turca, é uma passagem habitual dos migrantes vindos da Ásia e do Médio Oriente via Turquia e com destino à Europa.

A Grécia, que conta com o apoio da Frontex, a agência europeia de patrulhamento das fronteiras, reforçou fortemente os controlos nos últimos anos, limitando a chegada de migrantes a estas ilhas do noroeste do mar Egeu.