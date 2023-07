Seis mortos e mais de 80 feridos em incêndio num lar de idosos em Milão

© Gabriel Bouys/AFP

Seis pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas num incêndio num lar de idosos, em Milão, durante a madrugada desta sexta-feira.

Segundo a imprensa italiana, as vítimas mortais são cinco mulheres e um homem, com idades entre os 69 e 87 anos. Duas não resistiram às queimaduras sofridas e quatro terão morrido intoxicadas pelo fumo.

Os feridos foram transportados para 15 hospitais da região de Milão.

#Milano, ore 1:20 #7luglio #incendio in casa di riposo in via dei Cinquecento. 6 persone decedute, numerosi intossicati ricoverati in ospedale. Decine le persone salvate dai #vigilidelfuoco che hanno immediatamente evacuato la struttura. Accertamento cause in corso pic.twitter.com/I8nJCxeSIM - Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 7, 2023

A primeira avaliação dos bombeiros aponta para um fogo acidental, mas não foram avançadas potenciais causas.

O mayor de Milão, Giuseppe Sala, explicou aos jornalistas no local que o fogo parece ter deflagrado num quarto onde estavam duas mulheres, as únicas vítimas de queimaduras. As chamas ficaram contidas nessa divisão, mas o fumo espalhou-se para todo o edifício onde se encontravam quase 200 pessoas.