Seleções sul-americanas. Lionel Messi ultrapassa Pelé com hat-trick à Bolívia

O argentino Lionel Messi tornou-se na quinta-feira o melhor marcador entre as seleções sul-americanas, ao lograr um 'hat-trick' face à Bolívia (3-0), atingir os 79 golos e ultrapassar o brasileiro Pelé.

No Monumental de Buenos Aires, o agora jogador do Paris Saint-Germain, de 34 anos, inaugurou o marcador aos 14 minutos, depois de um 'túnel' a Luis Haquin, fez o segundo aos 64, após tabela com Lautaro Martínez, e o terceiro aos 89, numa recarga.

Com o primeiro tento, Messi, que cumpriu o 153.º jogo pela seleção principal da Argentina, igualou os 77 de Pelé, em 92 jogos pela 'canarinha', e, com o segundo, ultrapassou o 'rei', o único tricampeão mundial de seleções (1958, 1962 e 1970).

Aos 89 minutos, o 'capitão' marcou o terceiro golo no encontro, selando o seu sétimo 'hat-trick' pelos campeões sul-americanos e primeiro desde 29 de maio de 2018, dia em que marcou três num particular com o Haiti (4-0).

Com os três golos, Lionel Messi juntou-se também ao zambiano Godfrey Chitalu no quinto lugar do 'ranking' de seleções, que é liderado por Cristiano Ronaldo, autor de 111 golos, em 180 encontros pela seleção portuguesa de futebol.

No que respeita às eliminatórias para o Mundial, o argentino passou a ser o líder, com 26 tentos - mais 10 assistências -, contra 25 do seu ex-companheiro de equipa e amigo Luis Suárez, uruguaio agora a atuar no Atlético de Madrid.

Em termos de carreira, Messi soma 751 golos, em 932 jogos, apenas entre as formações principais da Argentina e do FC Barcelona. Juntando o 'Barça' B e C, a contabilidade sobe para 762 e, com as seleções sub-20 e sub-23 argentinas, para 778.