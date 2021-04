Sem honras de Estado e com apenas 30 pessoas. Acompanhe em direto o funeral do príncipe Filipe

Por TSF 17 Abril, 2021 • 13:58 Partilhar este artigo Facebook

O funeral do príncipe Filipe, duque de Edimburgo e consorte da Rainha Isabel II, será transmitido este sábado em direto.

A cerimónia, de caráter privado, terá honras reais e não de Estado, cumprindo um pedido em vida do príncipe Filipe, que morreu no passado dia 9 de abril, aos 99 anos.

Estava tudo planeado na operação "Forth Bridge" e o príncipe Filipe participou ativamente na preparação do seu funeral, mas devido à pandemia a cerimonia terá de respeitar as diretrizes do governo britânico, que restringe a 30 o número de pessoas autorizadas a estar presentes em funerais.

Participam, além da rainha, Isabel II, todos os filhos (a princesa Ana, os príncipes Carlos, André e Eduardo) e todos os netos e respetivos cônjuges (exceto Meghan Markle, mulher de Harry, que está grávida e foi desaconselhada pelo médico a viajar).

Estarão presentes ainda os dois sobrinhos da monarca, filhos da princesa Margarida (o conde de Snowdon e lady Sarah Chatto e o marido); vários primos tanto de Isabel II como de Filipe e os dois sobrinhos-netos de Filipe (Bernhard, príncipe herdeiro da casa alemã de Baden, e Philipp, da casa nobre germânica de Hohenlohe-Langenburg).

O palácio de Buckingham pediu os britânicos para não se deslocarem até Windsor, sugerindo que aqueles que quiserem prestar homenagem o façam em casa, assistindo à cerimónia através da televisão ou internet.

A pedido de Filipe, o caixão será transportado num jipe Land Rover modificado, que será seguido pela família real.

Os irmãos William e Harry, filhos do príncipe Carlos e da princesa Diana, seguirão o caixão do avô a pé, até à capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, onde se realizará a cerimónia de despedida.

No início do funeral será cumprido um minuto de silêncio em todo o Reino Unido.