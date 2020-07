Sem máscaras nem distância. Checos dizem "adeus" à Covid-19 em festa com centenas de pessoas

Por Carolina Rico 01 Julho, 2020 • 11:28 Partilhar este artigo Facebook

Apesar de ainda registar diariamente mais de cem casos de contágio pelo novo coronavírus, a República Checa mostra-se pronta para afastar o cenário de pandemia. Esta terça-feira, centenas de pessoas juntaram-se em Praga para um "adeus simbólico" à Covid-19.

Uma mesa de 500 metros foi montada sobre a ponte Charles e as pessoas incentivadas a partilhar comida e bebida trazidas de casa, sem qualquer limitação de distância social, nem obrigatoriedade do uso de máscara.

"Queremos comemorar o fim da crise do coronavírus, deixando as pessoas encontrarem-se e mostrarem que não têm medo de se encontrar, que não têm medo de partilhar uma sanduíche com o vizinho", explicou à AFP o organizador do evento, Ondrej Kobza.

A República Checa soma quase 12 mil casos de contágio pelo novo coronavírus e 349 mortes. Desde a semana passada são permitidos no país ajuntamentos na via pública com até mil pessoas.

