"Sem saída." Migrantes vítimas de violência semelhante à dos países em guerra

Imigrantes na fonteira dos Estados Unidos com o México © EPA

Abandonam os países de origem por causa da violência e, devido às políticas de migração impostas pelos Estados Unidos e pelo México, são vítimas de repressão e maus tratos. Esta é uma das principais conclusões do relatório dos Médicos Sem Fronteiras intitulado "Sem Saída" e que se baseia nos dados médicos de 26 mil migrantes e mais de 480 testemunhos de quem tentou chegar ao México.

"Os maus tratos e a violência de que são vítimas são semelhantes aos das zonas de guerra onde os Médicos Sem Fronteiras trabalham há vários anos". De acordo com os dados recolhidos pela organização, quase 60% dos migrantes dizem ter sido expostos a algum tipo de violência.

Em 2019, a organização acompanhou os migrantes do chamado Triângulo Norte da América Central, que partem das Honduras, El Salvador e Guatemala. Gordon Finkbeiner, coordenador do projeto migrantes dos Médicos Sem Fronteiras no México, diz que devido à repressão de que são alvo estas pessoas procuram outros caminhos e acabam por ficar ainda mais expostas.

"Estamos a ver situações de violência física, sequestro, violência sexual, assaltos e extorsão. Tudo isto está a ter um impacto muito forte na saúde, a nível físico e mental".

No último ano e meio o perfil do migrante mudou, há mais famílias e muitas crianças. Gordon Finkbeiner afirma que na fronteira são inúmeros os relatos de violência física e psicológica e dá um exemplo.

"Um grupo de homens sequestrados com violência aplicada neles, alguns foram obrigados a violar os companheiros do grupo... tudo isso para aumentar a pressão e pedir mais dinheiro às família deles."

A organização internacional aponta o dedo aos Estados Unidos e ao México, que em junho assinaram um acordo para controlar o fluxo de migrantes da América Central. Gordon Finkbeiner diz que é preciso acabar com esta política.

"Os governos da região têm que entender que o migrante que está a sofrer violência e a tentar fugir da violência não deve ser criminalizado, a pessoa deve estar no centro das políticas migratórias."

Mais de 60% dos entrevistados pelos Médicos Sem Fronteiras dizem que nos dois anos anteriores à saída do país de origem estiveram expostos a uma situação de violência.