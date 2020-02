Trump absolvido no processo de destituição. Romney fez história

Donald Trump foi absolvido esta quarta-feira © Michael Reynolds/EPA

O Senado norte-americano absolveu, esta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no processo de destituição que enfrentava. Os senadores votaram a inocência de Trump quanto aos dois artigos do processo que compunha a acusação: abuso de poder e obstrução ao Congresso.

A votação quanto ao primeiro artigo foi de 52-48, com Mitt Romney a ser o único Republicano a votar contra Trump. É o primeiro senador da história dos Estados Unidos a votar pela condenação de um presidente do seu partido num julgamento para destituição.

A votação do segundo artigo acabou com uma votação de 53-47.

Eram precisos 2/3 dos votos para que Trump fosse removido do cargo, algo altamente improvável perante a maioria Republicana no Senado (53-47) e pela possibilidade de alguns senadores Democratas votarem também pela absolvição.



Em aberto está ainda a hipótese da votação de uma resolução para censurar o comportamento de Donald Trump. A resolução de censura ao Presidente exprimiria a desaprovação formal da sua conduta, pelo Senado, mas não o remove do lugar na Casa Branca, condição que agrada a vários senadores de ambas as bancadas parlamentares.

Donald Trump já reagiu à absolvição, publicando um vídeo no Twitter.