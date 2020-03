Senado brasileiro aprova declaração do estado de calamidade pública

© António Lacerda/EPA

O Senado brasileiro aprovou, esta sexta-feira, a declaração do estado de calamidade pública no país devido ao surto do novo coronavírus.

O pedido foi endereçado ao Senado pelo Governo de Jair Bolsonaro. O decreto, votado favoravelmente por 75 dos 81 senadores, entra em vigor assim que for publicado no Diário Oficial da União.

A análise e votação do decreto foi realizada à distância, o primeiro exercício deste tipo em 196 de Senado. Entre os seis senadores que não votaram, três não conseguiram ligar-se ao sistema de votação.

Há também o caso do senador Prisco Bezerra que, mesmo com Covid-19, participou na sessão online.

O senador que presidiu à sessão também não votou, tal como dois senados que estão infetados com Covid-19 e estiveram ausentes da sessão.

O estado de calamidade pública permite ao governo liderado por Jair Bolsonaro aumentar a despesa pública, não tendo de cumprir os objetivos fiscais previstos para este ano.

O Brasil já contabiliza oito vítimas mortais devido à Covid-19.