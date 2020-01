Senado rejeita novas testemunhas no processo de impeachment de Trump

© Tom Brenner/Getty Images/AFP

O Senado norte-americano chumbou, esta sexta-feira, a inclusão de mais testemunhas e documentos no julgamento político do processo de destituição de Donald Trump, com uma votação de 49 contra 51.

Depois da votação, o líder do Senado anunciou que o julgamento deve concluir-se "nos próximos dias".

Os 100 senadores dos EUA iam decidir esta sexta-feira se o julgamento político de Donald Trump, que decorre desde a semana passada, iria recolher depoimentos de novas testemunhas ou se passava para a fase final de votação dos dois artigos para destituição, onde o Presidente é acusado de abuso de poder e obstrução ao Congresso.

Os Democratas insistiam na necessidade de ouvir novas testemunhas, nomeadamente o ex-conselheiro de segurança nacional John Bolton e o chefe de gabinete de Donald Trump, Mick Mulvaney, que não conseguiram levar ao inquérito para destituição nos dois comités da Câmara de Representantes, devido às resistências da Casa Branca.

No período de alegações, quarta-feira, Alan Dershowitz, um dos advogados do Presidente no julgamento do Senado, colocou a questão que define a mais recente estratégia de defesa de Trump, alegando que ele não merece ser demitido por ter agido no interesse geral da nação.

O argumento da defesa, que colheu simpatia junto dos senadores Republicanos, é que os poderes presidenciais são muito latos e, por definição, qualquer ato que um Presidente cometa é sempre no interesse público.

Assim, concluía Dershowitz, se Trump pressionou o Presidente Zelenskiy, mesmo que para seu interesse pessoal, para garantir a sua reeleição nas próximas eleições presidenciais de novembro, esse gesto inclui o interesse público.

Donald Trump é acusado de abuso de poder e obstrução ao Congresso, por ter pressionado o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para que este investigasse a atividade da família de Joe Biden, rival político do líder norte-americano, junto de uma empresa ucraniana envolvida num caso de corrupção.