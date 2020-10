Senador brasileiro pede afastamento após episódio insólito durante ação policial

Chico Rodrigues foi um dos alvos da "Operação Desvid-19" © AFP

O senador brasileiro Chico Rodrigues, apanhado pela polícia com dinheiro escondido entre as nádegas na semana passada, pediu esta terça-feira uma licença sem vencimento da câmara alta do Congresso do país com validade de 90 dias.

O senador, que se define como um aliado fiel do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi destituído da vice-liderança do Governo na última quinta-feira.

Na semana passada, o juiz Luis Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal (STF) também determinou o seu afastamento do cargo no Senado, mas esta decisão não havia sido cumprida porque depende de uma autorização dos outros senadores.

Chico Rodrigues foi um dos alvos da "Operação Desvid-19" realizada a pedido da Controladoria Geral da União (CGU), órgão de fiscalização, no estado de Roraima, na última quarta-feira.

Durante o cumprimento de mandados de busca na sua casa, na cidade de Boa Vista, capital de Roraima, agentes da polícia descobriram mais de 30 mil reais (cerca de 4,8 mil euros) escondidos nas cuecas e entre as nádegas do senador.

Os agentes investigavam um alegado esquema criminoso para desviar recursos públicos destinados para a área da saúde através do encaminhamento de licitações na Secretaria de Saúde de Roraima, que envolveria aproximadamente 20 milhões de reais (3 milhões de euros).

A CGU informou que identificou diversos indícios da prática de preços inflacionados em contratações realizadas pela Secretaria de Saúde de Roraima para aquisição de equipamentos de proteção para profissionais de saúde e testes rápidos para deteção da Covid-19, entre outros itens.

O estado de Roraima recebeu cerca de 171 milhões de reais (26 milhões de euros) do Governo central através do Fundo Nacional de Saúde (FNS) em 2020.

Desse valor total, 55 milhões de reais (8,3 milhões de euros) foram transferidos especificamente para combate à Covid-19.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de mortos (mais de 5,2 milhões de casos e 154.176 óbitos), depois dos Estados Unidos.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.