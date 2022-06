Senador nigeriano acusado no Reino Unido de tráfico de órgãos de criança

© Issouf Sanogo/AFP

Um senador nigeriano e a sua mulher foram detidos e acusados esta quinta-feira no Reino Unido, por alegadamente viajarem com um menor com o objetivo de lhe extrair os órgãos, divulgou a polícia britânica.

Ike Ekweremadu, senador distrital e advogado, de 60 anos, e a sua mulher, Beatrice Nwanneka Ekweremadu, de 55 anos, foram acusados de conspiração para organizar ou facilitar a viagem de outra pessoa com o objetivo de exploração, "ou seja, extração de órgãos".

Os dois suspeitos foram presentes ao Tribunal de Uxbridge, no oeste de Londres, noticiou a agência Associated Press (AP).

Na audiência, confirmaram que residem na Nigéria e foram mantidos sob detenção até serem presentes novamente em tribunal, em 7 de julho, noticiou a televisão britânica BBC.

A Polícia Metropolitana referiu que a criança foi levada para um local seguro.

A força policial acrescentou que os detetives iniciaram uma investigação depois de terem sido alertados para um possível crime de escravidão em maio.

Ike Ekweremadu foi recentemente nomeado professor visitante na Universidade de Lincoln, no norte da Inglaterra.

Um porta-voz da universidade disse que os professores visitantes "são muitas vezes, como neste caso, não residentes na universidade, não remunerados e consultivos".

"Estamos profundamente preocupados com a natureza dessas alegações, mas como esta é uma investigação policial ativa, não podemos comentar mais nesta fase", acrescentou o porta-voz da universidade.