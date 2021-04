"Senhoras presidenta e vice presidenta" e uma flor para Jill

© Reprodução parcial da capa do jornal La Vanguardia

"Senhoras presidenta e vice presidenta"... extraído do início do discurso de Joe Biden no Congresso, é assim o título que acompanha a foto na primeira página do El País, que mostra como mudou a América... Biden, o presidente, dirigiu-se assim, com solenidade e respeito, à presidente da câmara dos representantes Nancy Pelosi e à vice-presidente do país e por inerência presidente do senado, Kamala Harris... Na primeira do El País, lemos também sobre o prolongamento das restrições, depois de terminado o estado de emergência ou alarme como se diz em Espanha...

O la Vanguardia diz que a Catalunha abrir para permitir jantares mas manter o recolher obrigatório... o governo procura a fórmula legal para prolongar o confinamento noturno quando terminar o estado de emergência a 9 de maio, Domingo a oito. A Catalunha planeia abrir a hotelaria de noite a partir de dia dez, conta-nos, em manchete, o El Periódico. A Foto de capa é de Joe Biden a sair do helicóptero presidencial acompanhado da mulher, com o título, "Biden reaviva a despesa social"... na capa do Vanguardia, o presidente dos Estados Unidos ainda está a dirigir-se para o mesmo helicóptero e para no caminho para apanhar uma flor para oferecer à mulher, Jill Biden. No le Monde, Joe Biden envolvido na batalha contra as desigualdades, lemos na manchete.

Volto a Espanha... Voz da Galiza diz que essa região, essa comunidade autónoma e o País Basco pedem ao governo central que prolonguem o estado de emergência... o líder basco Urkullu reclama dois meses mais e o líder Albert Feijóo apoia. O governo socialista de Pedro Sánchez limita-se a dizer que há que ter confiança no futuro.

O ABC diz que o líder da Unidas Podemos Pablo Iglésias prepara a saída da política para se dedicar a um projeto audiovisual de... está entre aspas... "jornalismo crítico"... isto claro, se os resultados confirmarem o fracasso que anteveem as sondagens para as eleições na comunidade de Madrid na próxima semana.

No Fígaro: cidades, subúrbios, campo: as novas escolhas dos franceses no imobiliário... com o confinamento e o teletrabalho os casais são cada vez mais seduzidos pelas cidades médias e arredores, em detrimento das grandes metrópoles. No Libération... Macron, os quatro tempos do desconfinamento.

No Reino Unido, o Daily Mail em registo de exaltação patriótica: "Que impulso para a Grã Bretanha"...vacinas para todos com maios de 40 anos, já foram dadas quase cinquenta milhões de vacinas.

No jornal O país, em Angola, a foto de capa ilustra a notícia de que Angola bate recorde de infeções... o Jornal Novo diz que um surto de diarreia se instala em Luanda, o Expansão fala na queda da receita fiscal no primeiro trimestre do ano, 265 mil milhões de kwanzas, qualquer coisa como trezentos e tal milhões de euros. No Jornal de Angola, o PR... João Lourenço aparece na capa... incentiva os jovens africanos ao agronegócio.