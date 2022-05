Sérvia procura novo acordo com Putin para garantir gás russo

Aleksandar Vucic © Filip Singer/EPA

O Presidente da Sérvia disse no sábado que Belgrado vai evitar alinhar-se com as sanções ocidentais contra a Rússia enquanto puder e falará com o homólogo russo para assinar um novo acordo de fornecimento de gás.

"O nosso dever é lutar pelo nosso país, mantermo-nos fiéis às decisões escritas pelo Conselho de Segurança Nacional, tanto quanto pudermos e enquanto pudermos", disse Aleksandar Vucic.

Vucic disse esperar discutir o fornecimento de gás com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, na próxima semana.

A Sérvia votou no mês passado a favor da suspensão da Rússia do Conselho dos Direitos Humanos da ONU por causa da invasão da Ucrânia. Em troca, a UE isentou a Sérvia das suas sanções sobre importações de petróleo e gás da Rússia.

A este respeito, Vucic assegurou que a economia da Sérvia está totalmente dependente do gás russo, e Belgrado espera negociar "um bom preço" durante as próximas conversações com Moscovo.

O atual acordo de gás entre a Rússia e a Sérvia expira a 31 de maio.

