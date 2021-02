Sessenta migrantes resgatados no Canal da Mancha

© Luís Forra/Lusa (arquivo)

Sessenta migrantes, incluindo mulheres e crianças, que tentavam chegar à costa britânica em barcos improvisados foram hoje resgatados no Canal da Mancha, disseram as autoridades francesas.

Um navio da marinha francesa resgatou 27 migrantes cujo barco estava com problemas no motor, a cerca de 13 quilómetros ao norte de Calais, no norte de França, informou a autoridade marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte num comunicado.

Pouco depois, outro barco com problemas no motor, que estava a cerca de quinze quilómetros ao norte de Escalles, no departamento de Pas-de-Calais, no norte de França, também pediu ajuda.

Os 33 migrantes desta embarcação foram resgatados por uma lancha da polícia marítima e um barco-patrulha da marinha.

Todos os migrantes resgatados foram deixados em Calais pouco antes das 11:00 (10:00 em Lisboa), onde foram atendidos por bombeiros e polícias de fronteira.

Desde o final de 2018, aumentaram as travessias ilegais do Canal da Mancha por migrantes que procuram chegar ao Reino Unido, apesar dos repetidos avisos das autoridades enfatizando o perigo associado à densidade do tráfego, fortes correntes e baixa temperatura do mar.

Em 2020, foram registadas mais de 9.500 travessias ou tentativas de travessia deste tipo, quatro vezes mais do que em 2019, segundo relatório da autoridade marítima francesa.

Seis pessoas morreram e três desapareceram no ano passado a tentar atravessar o Canal, após quatro mortes em 2019.