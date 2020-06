Sete estados dos EUA com internamentos recorde desde o início da pandemia

Os Estados Unidos da América já registaram mais de 2,3 milhões de casos © Spencer Platt/Getty Images/AFP

Por Cristina Lai Men e Catarina Maldonado Vasconcelos 24 Junho, 2020 • 09:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Arizona, Arkansas, Califórnia, Carolina do Norte e do Sul, Texas e Tennessee detêm recordes de doentes internados com Covid-19. O jornal norte-americano Washington Post reporta esta quarta-feira que os sete estados atingiram o número mais alto de hospitalizações desde o início da pandemia.

O hospital Pediátrico do Texas viu-se obrigado a admitir pacientes adultos, depois de na zona Houston as unidades de saúde terem esgotado a capacidade.

Na Califórnia, foram confirmados cinco mil resultados positivos no rastreio ao novo coronavírus, e o Parque Nacional de Yosemite anunciou o encerramento de seis acampamentos, apenas duas semanas depois da reabertura.

Em 33 estados e localidades do país foram divulgadas incidências mais elevadas do que se registavam há uma semana. Também na Florida, onde há mais 3200 novos casos, um dos hospitais avisou que a unidade de cuidados intensivos atingiu o limite da capacidade.

Nas últimas 24 horas, morreram mais de 800 pessoas nos EUA, devido à Covid-19. Trata-se da primeira subida do número de mortos desde 7 de junho. No fim de semana, o Presidente norte-americano deu indicações às autoridades de saúde para "desacelerar" os rastreios, numa estratégia para diminuir o número de casos detetados.

Mais tarde, o gabinete de Trump argumentou que o chefe de Estado estaria a dizer uma "piada", mas o Presidente dos EUA negou: "Eu não brinco." Numa altura em que os casos de Covid-19 no país voltam a aumentar, os especialistas das autoridades de saúde do país testemunharam perante o Congresso que não consideram diminuir a taxa de testagem, já que reconhecem a importância do despiste para a mitigação do surto.

O governo federal diz-se preparado para parar de fornecer ajuda a locais de teste nos estados mais afetados, incluindo o Texas, onde os novos casos aumentaram de forma acentuada nas últimas semanas.

Desde o início da pandemia, os Estados Unidos da América registaram mais de 2,3 milhões de casos e pelo menos 121 mil óbitos depois da contaminação com o novo coronavírus.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19