Sete migrantes mortos e 70 resgatados após naufrágio ao largo de Marrocos

Migrantes africanos em Marrocos

Pelo menos sete migrantes morreram esta segunda-feira e outros 70 foram resgatados do mar após o naufrágio da embarcação em que seguiam ao largo de Marrocos, divulgaram as autoridades marroquinas. Entre os resgatados estão dez mulheres e um bebé, referiu a mesma fonte, precisando que a embarcação que transportava os migrantes, oriundos do continente africano, naufragou no mar Mediterrâneo quando tentava fazer a travessia entre Marrocos e Espanha.

Os migrantes resgatados foram transportados para a cidade costeira marroquina de Nador e levados para as instalações da guarda costeira de Marrocos para receber os primeiros cuidados médicos, afirmou, em declarações à agência norte-americana Associated Press (AP), um oficial das forças militares marroquinas, que não foi identificado.

A representação em Nador da Associação de Direitos Humanos de Marrocos disse que uma das vítimas mortais do naufrágio é a mãe do bebé resgatado. As autoridades marroquinas não avançaram, até ao momento, informações sobre a identidade das vítimas.

A mesma associação avançou que a embarcação naufragou na sequência de um incêndio que deflagrou a bordo. Este incidente veio mostrar mais uma vez o nível elevado de perigo que implica a travessia marítima entre Marrocos e Espanha.

Cerca de 22.970 migrantes chegaram a Espanha por via marítima durante o ano corrente e 325 pessoas morreram durante a travessia, segundo os dados da Organização Internacional das Migrações (OIM).