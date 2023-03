Sete mortos em explosão numa fábrica de chocolate no leste dos Estados Unidos

© Frederic J. Brown/AFP (arquivo)

Sete pessoas morreram, na sexta-feira, na explosão ocorrida numa fábrica de chocolates, em West Reading, no estado da Pensilvânia (leste dos Estados Unidos), disseram, no domingo, as autoridades norte-americanas.

A descoberta das duas últimas vítimas, no domingo, encerrou as operações de socorro dos serviços de emergência, noticiou o canal de televisão norte-americano NBC News.

Horas antes, o chefe da Polícia de West Reading, Wayne Holben, disse, em conferência de imprensa, que os agentes fizeram o possível para recuperar todas as pessoas afetadas pela explosão, que causou dez feridos.

A identidade das vítimas ainda não foi divulgada e as autoridades também não disseram que relação estas têm com a fábrica, notou a NBC News.

A explosão ocorreu numa fábrica de chocolates da RM Palmer. A empresa já prometeu "apoio aos empregados e famílias", de acordo com um comunicado.

"Perdemos amigos e colegas próximos. Os nossos pensamentos e orações estão com as famílias e os amigos de todos os afetados", acrescentou.

A RM Palmer produzia nesta fábrica, desde 1948, chocolates para celebrações como coelhinhos de chocolate para a Páscoa e corações de chocolate para o Dia dos Namorados, de acordo com 'site' da empresa.

A agência de gestão de emergências da Pensilvânia (PEMA) avançou que a explosão pode ter sido causada por uma fuga de gás.