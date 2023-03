Setenta anos da morte de Estaline: um líder pouco consensual

Estaline © Global Imagens

Estaline nasceu em dezembro de 1878 no seio de uma família pobre na cidade de Gori, na atual Geórgia, que à época fazia parte do Império Russo. O seu nome de batismo, Iossif Vissarionovitch Djougachvili, acabou por ser substituído pelo nome Estaline, ou "Homem de Aço", segundo palavras do alemão Stahl. Desde cedo revelou interesse pela obra de Marx e, ainda jovem, juntou-se ao Partido Operário Social-Democrata Russo (POSDR), onde iniciou a sua atividade revolucionária.

A eleição de Estaline e as linhas orientadoras do seu governo

Em 1922, dois anos antes da sua morte, Lenine afasta-se do poder por questões de saúde, o que gera tensões no seio do partido, mais especificamente entre Estaline e o seu principal rival, Leon Trotsky. Estaline acaba por sair vitorioso, sendo eleito secretário geral do Partido Comunista da União Soviética.

Ao assumir o poder, Estaline decide abandonar a "Nova Política Económica" (conhecida pela sigla NEP) implementada pelo seu antecessor, uma política de recuperação da economia russa, promissora de determinadas práticas capitalistas. Assim, implementa, em 1928, um programa de industrialização e coletivização agrícola, o que vai permitir uma profunda reorganização da sociedade soviética.

Para o sucesso da estratégia de industrialização implementada por Estaline, em muito contribuiu o incentivo, por parte do regime, à frequência de cursos superiores por parte de jovens operários e membros de partido, sobretudo cursos de engenharia.

A coletivização da agricultura levada a cabo por Estaline forçou os camponeses a entregarem as suas terras ao Estado que previa a criação de grandes propriedades agrícolas, os chamados Kolkhozes. No entanto, esta prática não foi bem recebida pelos camponeses que, descontentes com este programa de coletivização, destruíram colheitas, abateram gado e sabotaram a produção nos Kolkhozes. Tal gerou um período de fome generalizada, responsável pela morte de milhões de pessoas.

O progresso económico e a modernização foram as prioridades assumidas por Estaline ao longo do seu governo, objetivos alcançados através da urbanização do país e da criação de uma vasta classe operária.

A promoção do culto da personalidade deverá ser apontada como uma das principais características da liderança estalinista. Qualquer resultado positivo registado nos mais diversos setores era sempre atribuído ao líder.

Um balanço da liderança de Estaline e das suas políticas

Aos 74 anos, Estaline acaba por falecer, em março de 1953, na cidade de Moscovo. Nikita Khrushchov, o seu sucessor, põe em prática um profundo processo de destalinização.

Pontos positivos e negativos poderão ser apontados à liderança desta que é uma das grandes figuras de destaque do século XX. Se, por um lado, a Estaline se deve a transformação da União Soviética e a sua elevação a uma potência de relevância no contexto internacional, por outro lado, a repressão e o totalitarismo que marcaram o seu regime não deverão ser esquecidos, como as repressões em massa que pôs em prática, a limpeza étnica que promoveu, assim como os períodos de fome que marcaram a sua liderança. Com isso, milhões de pessoas morreram. A destruição das liberdades individuais foi acompanhada pela eliminação de qualquer forma de oposição na URSS, através da prisão, deportação e execução dos opositores ao regime estalinista.