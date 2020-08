Shinzo Abe. Os vários rostos do primeiro-ministro que mais anos liderou o Japão

Shinzu Abe tentou mudar o sentimento nacional no Japão sobre o passado e mostrar um novo caminho. O percurso foi atribulado e acabou antes do previsto, novamente © AFP

28 Agosto, 2020

As medidas fiscais, a flexibilização da política monetária, as reformas na economia japonesa, chamaram à atenção da comunidade internacional para a liderança de Shinzo Abe. O programa que lançou em 2012 foi apelidado de "Abenomics", prometia muito, mas acabou por ter apenas sucessos pontuais.

Depois de um primeiro mandato fracassado entre 2006-2007, interrompido nomeadamente devido a escândalos e uma doença inflamatória intestinal crónica (colite ulcerosa), Shinzo Abe voltou ao comando do país no final de 2012 e desde então permaneceu no cargo.

Inicialmente, Abe pretendia permanecer como primeiro-ministro até ao final do seu terceiro e último mandato como presidente do Partido Liberal Democrático (PLD), em setembro de 2021.

No entanto, na ausência de reformas realmente ambiciosas, este programa teve apenas sucessos parciais e que agora foram ofuscados pela crise económica ligada à pandemia do novo coronavírus.

Segundo Masamichi Adachi, economista do banco UBS, entrevistado pela agência de notícias AFP, Shinzo Abe agiu como "um populista" e não impôs as reformas económicas, necessariamente "dolorosas", o que será uma das principais razões da sua longevidade no poder.

A constituição e o desejo do regresso de um exército

A grande ambição de Abe, herdeiro de uma grande família de políticos conservadores, era rever a constituição pacifista japonesa de 1947, escrita pelos ocupantes norte-americanos e desde então nunca alterada.

Tendo construído parte de sua reputação com base na firmeza em relação à Coreia do Norte, Abe queria a existência de um exército nacional no lugar das atuais "forças de autodefesa" japonesas, mas a Constituição estipula que o Japão deveria renunciar à guerra para sempre.

Também defendeu um Japão descomplexado de seu passado, recusando-se em particular a carregar o fardo do arrependimento pelos atos do exército japonês na China e na península coreana na primeira metade do século XX.

No entanto, Abe absteve-se de ir ao santuário Yasukuni em Tóquio, um foco de nacionalismo japonês, após a sua última visita ao local no final de 2013, que indignou Pequim, Seul e Washington.

O circulo internacional

As relações entre Tóquio e Seul deterioraram-se claramente nos últimos dois anos, tendo como pano de fundo as suas disputas históricas, enquanto as relações com Pequim aqueceram, embora continuem tortuosas.

Em relação aos Estados Unidos, Abe adaptou-se a cada mudança de Presidente, demonstrando nos últimos anos a sua cumplicidade com Donald Trump, com quem compartilha a paixão pelo golfe. Uma estratégia com resultados mistos e complicada pelo lado imprevisível do chefe de Estados norte-americano.

Shinzo Abe também teve o cuidado de não ofender o Presidente russo, Vladimir Putin, na esperança de resolver a disputa pelas Ilhas Curilas do Sul (chamadas de "Territórios do Norte" pelos japoneses), anexadas pela União Soviética ao fim da Segunda Guerra Mundial e nunca mais devolvidas ao Japão.

Também tentou brilhar no cenário internacional, por exemplo, assumindo o papel de mediador entre o Irão e os Estados Unidos ou sendo o apóstolo do livre comércio.

Críticas, polémicas e os Jogos Olímpicos adiados

Regularmente salpicado por escândalos que afetam os seus familiares, Abe costuma aproveitar eventos externos - os disparos de mísseis norte-coreanos ou desastres naturais - para distrair a atenção e colocar-se como o chefe necessário na adversidade.

Shinzo Abe também se aproveitou a ausência de um rival à sua altura no PLD e da fragilidade da oposição, que ainda não se recuperou da desastrosa passagem pelo poder entre 2009 e 2012.

A sua popularidade, entretanto, diminuiu acentuadamente desde o início da pandemia do novo coronavírus, pois a sua ação foi considerada muito lenta e confusa.

Também se apegou à esperança de manter as Olimpíadas de Tóquio no verão de 2020, que seria um dos pontos altos de sua gestão, mas a realização do evento foi adiada por um ano devido à pandemia de Covid-19.