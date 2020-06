"Silêncio é cumplicidade." Aberta investigação de violação de direitos civis à polícia de Minneapolis

Por Guilherme de Sousa 02 Junho, 2020 • 21:20 Partilhar este artigo Facebook

O governador do Minnesota anunciou a abertura de uma investigação por violação de direitos civis contra o departamento de polícia de Minneapolis, na sequência da morte de George Floyd.

"Silêncio é cumplicidade. Podem esperar que nosso governo use todas as ferramentas à nossa disposição para desconstruir gerações de racismo sistémico no nosso estado", anunciou Tim Walz, citado pela imprensa norte-americana.

A investigação irá analisar as práticas do departamento de polícia local nos últimos dez anos para verificar se as autoridades participaram "em práticas discriminatórias sistemáticas" contra a população afro-americana.

© AFP

George Floyd, de 46 anos, morreu asfixiado durante uma detenção, que foi filmada e amplamente partilhada. As imagens mostram um agente a pressionar com o joelho o pescoço de Floyd.

A autópsia pedida pela família concluiu que o homem nascido em Houston, no Texas, morreu por estrangulamento.

A morte de George Floyd provocou uma onda de protestos contra o racismo e violência policial em dezenas de cidades norte-americanas, incluindo Washington, Nova Iorque, Los Angeles e Chicago.