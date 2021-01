Sismo com magnitude de 6,1 sacode a Guatemala

© Agência Geológica dos EUA

Por Lusa 15 Janeiro, 2021 • 18:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um forte sismo, com magnitude de 6,1 na escala aberta de Richter, sacudiu hoje a Guatemala sem que, até ao momento, tenham sido reportadas vítimas ou danos materiais.

O Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh) guatemalteco indicou aos jornalistas que o tremor de terra ocorreu às 10:10 locais (16:10 em Lisboa) com o epicentro no oceano Pacífico, ao largo das costas dos departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez e San Marcos.

Segundo o porta-voz da Coordenadora Nacional para a Redução de Desastres (Conred), David de Léon, até ao momento não foram reportadas vítimas ou danos materiais, embora esteja em curso uma análise a nível nacional, num país altamente sísmico.

"Tem de se estar preparado para qualquer eventualidade", acrescentou David de Léon.

Desde o início do ano, a Guatemala registou pelo menos 15 tremores de terra de diferentes magnitudes, até aqui sem provocar vítimas ou danos materiais.

Só a 01 de janeiro, o país registou quatro sismos de várias magnitudes, com epicentros no Pacífico.

O último sismo que provocou danos severos na Guatemala ocorreu em novembro de 2017, com uma magnitude de 6,6 graus na escala aberta de Richter, que provocou a morte de quatro pessoas no Departamento de San Marcos, no oeste do país.