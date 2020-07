Sismo de 4,6 na escala de Richter registado no Afeganistão

© DR

Por Lusa/TSF 06 Julho, 2020 • 19:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um sismo de magnitude 4,6 na escala de Richter foi registado esta segunda-feira no Afeganistão, cujo epicentro foi a poucos quilómetros de Cabul, anunciou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla inglesa), citado pela agência France-Presse (AFP), o terramoto ocorreu às 20h36 locais (17h06 em Lisboa) no distrito de Paghman, localizado na província de Cabul.

O porta-voz do Ministério da Gestão de Desastres Naturais do Afeganistão, Ahmad Tamim Azimi, corroborou estas informações à AFP, mas tinha relatado inicialmente que a magnitude deste sismo era de 5,3.

As autoridades afegãs ainda não comunicaram quaisquer vítimas ou danos materiais na sequência deste abalo sísmico.

Contudo, a AFP dá conta de que o terramoto foi sentido pela população em Cabul, levando as pessoas a abandonarem as suas habitações e a saírem para a via pública.

O norte do Afeganistão e do Paquistão são frequentemente abalados por sismos, em particular na região da cordilheira Hindu Kush, zona onde as placas tectónicas da Eurásia e da índia colidem.

Em 9 de maio de 2018, um terramoto de magnitude 6,2 na escala de Richter foi registado no Paquistão, mas causou poucos danos.

Contudo, em outubro de 2015, um sismo de magnitude 7,5 provocou a morte a quase 400 pessoas nos territórios paquistanês e afegão, e destruiu vários edifícios.