Sismo de 5,1 fortemente sentido em Tóquio

Um terramoto de 5,1 graus na escala de Ritcher atingiu esta quarta-feira o Japão e foi fortemente sentido em Tóquio, sem que as autoridades tenham emitido qualquer aviso de tsunami ou comunicado danos materiais ou pessoais.

O sismo ocorreu às 09h35 (00:35 em Lisboa) com o epicentro localizado em Ibaraki, a nordeste de Tóquio, a cerca de 60 quilómetros de profundidade, informou a Agência Meteorológica do Japão.

O terramoto atingiu o nível 4 na escala japonesa de 7, mais concentrado nas áreas afetadas (Ibaraki, Tochigi e Chiba), mas foi também sentido e registado como nível 3 na capital.

O Japão está situado no chamado Anel de Fogo, uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, com as infraestruturas nacionais a serem concebidas para resistir aos terramotos.