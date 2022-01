Sismo de 6.1 abala Nicarágua

© Igor Martins / Global Imagens (arquivo)

Um forte sismo sacudiu esta quinta-feira a Nicarágua, fazendo com que as pessoas fugissem para a rua, mas não há ainda relatos iniciais de danos ou vítimas.

O Instituto de Investigação Geológica dos Estados Unidos indicou que o sismo teve uma magnitude preliminar de 6.1 na escala de Richter - abaixo de um cálculo inicial de 6.2 -, teve epicentro na costa do Pacífico do país, a cerca de 59 quilómetros a sul de Corinto, e ocorreu a 27,5 quilómetros de profundidade.

Foi fortemente sentido em Manágua, a capital nicaraguense, onde os residentes se concentraram do lado de fora das suas casas e os trabalhadores evacuaram os edifícios governamentais. Os viajantes que se encontravam no Aeroporto internacional da cidade foram retirados do terminal.

O sismo, que ocorreu às 10h25 locais (16h25 em Lisboa), foi também sentido mais a norte, em El Salvador.