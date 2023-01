Sismo de 6,2 abala parte da Indonésia sem causar vítimas ou danos

© Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

Um sismo abalou esta segunda-feira parte da Indonésia ocidental, mas as autoridades não registaram relatos imediatos de vítimas graves ou danos.

O epicentro do sismo de magnitude 6,2 localizou-se a 40 quilómetros ao largo e sudeste de Singkil, na província de Aceh, enquanto o hipocentro foi registado a 37 quilómetros de profundidade, de acordo com o instituto geológico dos Estados Unidos, USGS.

Não foi emitido qualquer alerta de tsunami pela Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia.

A Indonésia, um arquipélago com mais de 270 milhões de habitantes, regista frequentemente sismos e erupções vulcânicas por estar localizado no chamado "anel de fogo" do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica, onde são registados milhares de sismos por ano, na maioria de magnitude fraca a moderada, e com perto de 120 vulcões ativos.

Em 21 de novembro, pelo menos 331 pessoas morreram e cerca de 600 ficaram feridas, na sequência de um sismo de magnitude 5,6 na cidade de Cianjur, em Java Ocidental.

Em 2018, cerca de 4.340 pessoas morreram num sismo e tsunami nas Celebes, ilha indonésia a leste de Bornéu.

Em 2004, um sismo no oceano Índico desencadeou um tsunami que causou mais de 230 mil mortos em vários países da região, a maioria delas na província indonésia de Aceh.