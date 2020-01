Sismo de 7.7 em Cuba e na Jamaica. Alerta de Tsunami

O terramoto de magnitude 7.7 foi registado entre Cuba e Jamaica © Google Maps

Por TSF 28 Janeiro, 2020 • 20:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um forte de sismo de magnitude 7.7 na escala de Richter abalou, esta terça-feira, a região de Cuba e Jamaica, criando risco de tsunami, indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Segundo esta instituição científica, o terramoto aconteceu a 125 quilómetros do noroeste de Lucea, na Jamaica, por volta das 2h10 locais (menos cinco horas do que em Lisboa).

O jornal Jamaica Observer, com sede em Kingston, capital da Jamaica, avança que o sismo foi sentido em grande parte da ilha, durante vários segundos.

Com base em leituras preliminares, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, no Havai, afirmou que "é possível a ocorrência de ondas perigosas na costa localizada a 300 quilómetros do epicentro do terramoto". Ainda não há informação de registo de vítimas ou danos materiais.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).