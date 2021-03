Sismo de magnitude 4,6 seguido de 12 réplicas no Peru

Sismógrafo © Wikimedia Commons

Pelo menos 60 habitações sofreram estragos no sul do Peru, no sábado, após um sismo de magnitude 4,6 na escala de Richter, que foi seguido de 12 réplicas, informaram as autoridades peruanas.

Os imóveis danificados são construções rústicas em barro, situadas no município de Huambo, a localidade mais próxima do epicentro dos abalos, na região de Arequipa.

A maioria das casas ficaram com rachaduras nas paredes, mas pelo menos uma dezena sofreram danos estruturais, deixando os habitantes desalojados, segundo o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci), indicou a agência Efe. Não há registo de vítimas.

O sismo ocorreu às 12h19 de sábado, hora local (17h19 em Lisboa), com o epicentro a 4,6 quilómetros de Huambo, a uma profundidade de 20 quilómetros, segundo o Instituto Geofísico do Peru (IGP).

Duas das 12 réplicas posteriores, com 4 e 3,8 de magnitude na escala de Richter, foram sentidas pela população.

O Peru situa-se na chamada zona do Anel de Fogo do Pacífico, que concentra cerca de 85 por cento da atividade sísmica mundial.