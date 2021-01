Sismo de magnitude 5,0 sentido na Croácia

© AFP

Um sismo de magnitude 5,0 na escala de Richter foi hoje sentido na Croácia, cerca de uma semana depois do país ter sido atingido por outro terramoto que provocou vários mortos e feridos, segundo o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo.

Não existem, até ao momento, relatos de vítimas ou danos materiais.

De acordo com o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC, na sigla em inglês), o sismo de hoje foi registado às 17:01 (mesma hora em Lisboa) a uma profundidade de 10 quilómetros.

O epicentro foi a cerca de 47 quilómetros a sudeste da capital da Croácia, Zagreb, e a 10 quilómetros oeste-sudoeste de Sisak.

No passado dia 29 de dezembro, a Croácia foi atingida, em particular a cidade de Petrinja (centro), por um sismo de magnitude 6,4 (segundo os dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos) que fez sete mortos e 26 feridos.

O abalo registado há cerca de uma semana também destruiu e danificou milhares de casas.