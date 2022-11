Sismo de magnitude 5,4 atinge nordeste do Afeganistão

© DR/Serviço Geológicos dos EUA

Um terramoto de magnitude 5,4 atingiu esta segunda-feira o nordeste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, Tajiquistão e China, não existindo até agora qualquer informação de vítimas.

O sismo teve o seu epicentro a cerca de 32 quilómetros de Jurm, na província de Badakhshan, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, e também foi sentido nas províncias vizinhas de Laghman, Nuristan, Takhar e Cabul.

Uma equipa de salvamento foi enviada para a área, disse à agência de notícias EFE o diretor provincial de gestão de catástrofes de Badakhshan, Mohammad Kamgar.

A área do epicentro do terramoto está localizada no Hindu Kush afegão, uma zona sísmica altamente ativa.

No final de junho do ano passado, um terramoto de magnitude semelhante de 5,9 nas províncias orientais de Paktika e Khost, próximas do Paquistão, matou mais de mil pessoas e feriu cerca de 1.500, destruindo ainda centenas de casas.

Um mês mais tarde, pequenos terramotos de 5,1 e 4,3 feriram cerca de 30 pessoas na província de Paktika, onde 70% das casas tinham sido destruídas ou danificadas no sismo de junho.

O país também sofreu uma das maiores catástrofes sísmicas em fevereiro de 1998, no norte do país, quando dois terramotos de magnitude 5,9 e 6 mataram cerca de quatro mil pessoas. Alguns meses mais tarde, no final de maio, outro terramoto de magnitude 7 voltou a atingir a mesma região, causando a morte a cerca de cinco mil pessoas.