V. N. de Gaia 22 / 06 / 2017 - Apetece Passear: Instituto de Geofísica da Universidade do Porto foi recuperado, contando agora com exposições e visitas guiadas. O espaço situa-se na Rua Rodrigues de Freitas, na Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia. Sismógrafo. ( Igor Martins / Global Imagens )

© Igor Martins / Global Imagens