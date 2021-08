Sismo de magnitude 5,9 atinge Papua, na Indonésia

© DR

Por Carolina Quaresma 02 Agosto, 2021 • 08:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um sismo de magnitude 5,9 atingiu esta segunda-feira a costa da região mais oriental de Papua, na Indonésia, avançou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Até ao momento não existem informações sobre eventuais danos causados pelo sismo, cujo epicentro foi localizado a uma profundidade de 12 quilómetros e a cerca de 180 quilómetros a nordeste da cidade de Tual. Também não foi emitido nenhum alerta de tsunami.

A Indonésia está localizada no "Anel de Fogo do Pacífico", uma região com atividade sísmica intensa. Em janeiro, mais de 100 pessoas morreram e milhares ficaram desalojados devido a um terramoto de magnitude 6,2 que atingiu a ilha de Sulawesi. Há três anos, um sismo de magnitude 7,5 e um tsunami em Palu provocaram mais de 4300 mortos e desaparecidos.