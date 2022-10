Sismo de magnitude 5,9 na escala de Richter atinge Japão sem provocar vítimas ou danos

© Christof Stache/AFP (arquivo)

Um terramoto de magnitude 5,9 na escala Richter atingiu este sábado várias áreas no leste e nordeste do Japão, incluindo Fukushima, sem que as autoridades tivessem relatos de danos pessoais ou materiais, noticiou a agência Efe.

A Agência Meteorológica do Japão localizou a origem do abalo no Pacífico, a cerca de 50 quilómetros de profundidade, mas nenhum alerta de tsunami foi ativado.

As autoridades também descartaram eventuais danos em centrais nucleares localizadas na região atingida, assim como grandes perturbações nos transportes, de acordo com a agência meteorológica nipónica.