Sismo de magnitude 5.9 sentido na Papua Nova Guiné Oriental

© DR

Por Lusa 09 Janeiro, 2022 • 09:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um sismo de magnitude 5.9 foi sentido este domingo na região da Papua Nova Guiné Oriental, sem danos ou baixas comunicadas até agora e sem aviso de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o hipocentro 19 quilómetros abaixo do fundo do mar, de acordo com dados preliminares.

A cidade mais próxima do terramoto é Kokopo, uma cidade costeira com cerca de 20.000 habitantes, cerca de 315 quilómetros a sul do epicentro.

A 26 de Fevereiro de 2018, um sismo de 7.5 provocou a morte a mais de 100 pessoas e deixou mais de meio milhão de desalojados na região montanhosa da Papua Nova Guiné.

A ilha da Nova Guiné, a metade ocidental da qual faz parte da Indonésia, situa-se no "Anel de Fogo do Pacífico", uma área de alta atividade sísmica e vulcânica que é abalada por cerca de 7.000 terramotos por ano, a maioria dos quais moderados.