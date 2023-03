Sismo de magnitude 6 atinge sul das Filipinas

© Igor Martins/Global Imagens

Um sismo de magnitude 6 na escala Richter atingiu hoje o sul das Filipinas, sem registo de vítimas mortais, mas com autoridades locais a alertar para possíveis danos materiais e réplicas.

O sismo, de pouca profundidade, ocorreu por volta das 14h00 (06h00 em Lisboa), a poucos quilómetros do município de Maragusan, na província montanhosa de Davao de Oro, na ilha de Mindanao, no sul do arquipélago, de acordo com o instituto geológico dos EUA (United States Geological Survey, USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo.

Um porta-voz da agência de gestão de desastres de Maragusan disse à agência de notícias France Presse que a instituição ainda está a verificar a veracidade de relatos de um aluimento de terras numa estrada.

"Não recebemos informações sobre outros danos ou vítimas, mas estamos a verificar as aldeias" ao redor de Maragusan, disse o funcionário.

"Os objetos tremerem no escritório [da agência], mas não houve danos", acrescentou.

A província de Davao de Oro foi também atingida por um outro sismo de magnitude 6, no início de fevereiro, a 13 quilómetros de profundidade, que não causou danos significativos.

As Filipinas ficam no denominado "anel de fogo" do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica, onde são registados milhares de sismos por ano, na maioria de magnitude fraca a moderada, e com perto de 120 vulcões ativos.

Um terramoto de magnitude 7,7 matou quase duas mil pessoas no norte do arquipélago em 1990.