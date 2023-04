Sismo de magnitude 6 sacode águas de Papua Nova Guiné

© Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

Um sismo de magnitude 6 foi esta segunda-feira registado no mar de Bismarck, a leste da Papua Nova Guiné, disseram as autoridades, que não relataram vítimas ou danos materiais.

O abalo ocorreu às 11h05 (02h05 em Lisboa) no mar, com o hipocentro localizado a dez quilómetros de profundidade, de acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo.

A cidade mais próxima do local é Kavieng, capital da província da Nova Irlanda, a 224 quilómetros do epicentro.

A ilha da Nova Guiné, da qual a metade ocidental faz parte da Indonésia e a parte oriental da Papua Nova Guiné, encontra-se no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica que regista anualmente cerca de sete mil sismos, na maioria moderados.

Em 1998, um abalo de magnitude 7 foi registado no mar de Bismarck, desencadeando um tsunami que destruiu dezenas de aldeias e causou mais de 2.200 mortos.