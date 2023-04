© USGS

Um sismo de magnitude 6.1 na escala de Richter abalou esta segunda-feira a zona da ilha de Sumatra, no Oeste da Indonésia.

De acordo com os dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o abalo teve origem no mar, a 84 quilómetros de profundidade, num ponto a sudoeste da cidade de Padangsidempuan, no Norte de Sumatra.

Não foi emitido alerta de tsunami pelas autoridades do país.