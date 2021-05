Sismo de magnitude 6.1 registado no Alasca

Por Cátia Carmo 31 Maio, 2021 • 11:15 Partilhar este artigo Facebook

Um terramoto de magnitude 6.1 na escala de Richter atingiu, esta segunda-feira, o centro do Alasca, nos EUA, informou o Centro Alemão de Investigação para as Geociências (GFZ), citado pela Reuters.

O epicentro do sismo, que se localizou a uma profundidade de dez quilómetros, registou-se a 169 quilómetros de Anchorage, a maior cidade do Alasca, avançou o Centro Sismológico-Euro Mediterrânico (EMSC).

"Um estrondo longo seguido de um abalo muito forte que abanou a casa e atirou algumas coisas das prateleiras para o chão. Depois, mais estrondo. Foi longo. Não houve danos, mas o grande abalo pelo meio definitivamente mexeu com os nervos", descreveu Mark Westman, residente em Talkeetna, a 96,5 quilómetros do epicentro do sismo, ao jornal local Anchorage Daily News.

Para já ainda não há relatos de vítimas ou danos materiais.