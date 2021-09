Sismo de magnitude 6,2 sentido no Japão

© DR

Um sismo de magnitude 6,2 na escala de Richter, registado ao largo das águas do Pacífico, foi sentido em grande parte do Japão, sem que tenha sido emitido alerta de tsunami ou reportados danos materiais.

O sismo foi registado às 7h46 locais (23h46 de segunda-feira em Lisboa), a uma profundidade de cerca de 450 quilómetros, com o epicentro localizado ao largo das ilhas Izu, a cerca de 300 quilómetros de Tóquio, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.

Segundo as autoridades, o tremor de terra atingiu o nível 3 na escala sísmica japonesa (com um máximo de sete) na prefeitura de Ibaraki, a nordeste de Tóquio, e em algumas zonas da capital japonesa.

O sismo foi ainda sentido em amplas zonas de Tohoku, a região noroeste, e em Kyushu, no sudoeste do país, devido a "intensidade sísmica anormal".

O Japão situa-se no denominado Anel de Fogo do Pacífico e é atingido por terramotos com relativa frequência, pelo que as normas de construção são muito restritas.