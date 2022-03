Sismo de magnitude 6.4 abala principal ilha das Filipinas

As pessoas "não correram para a rua nem entraram em pânico" © Rolex Dela Pena/EPA

Um forte sismo atingiu, este domingo, a Ilha de Cabra, a principal ilha das Filipinas, chegando a fazer tremer edifícios na capital, Manila. No entanto, não houve relatos de danos nem foi emitido um alerta de tsunami, avança a AFP.

Os habitantes das localidades próximas da capital foram acordados pelo terramoto. Como estão habituados a este fenómeno natural, as pessoas "não correram para a rua nem entraram em pânico", explicou Aristóteles Calayag, chefe interino da polícia de Lubang.

Já Michelle Gaziola, chefe da polícia de Morong, disse que o sismo foi "um pouco forte, mas breve".

"Estamos bem. A maioria das pessoas ainda está a dormir", garantiu Michelle Gaziola.

As Filipinas são regularmente abaladas por terramotos por se localizarem no Anel de Fogo do Pacífico, um local de intensa atividade sísmica que se estende desde o Japão até ao sudeste asiático.