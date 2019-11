Por TSF/Lusa 26 Novembro, 2019 • 07:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos seis pessoas morreram e cerca de 300 ficaram feridas na sequência de um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter que tingiu esta madrugada a Albânia, anunciaram as autoridades. O presidente da Albânia, Ilir Meta, afirmou que a situação na cidade de Thumane, mais próxima do epicentro, é "muito dramática" e que estão a ser feitos todos os esforços para tirar as pessoas dos escombros.

Pub Pub

A porta-voz do ministério da Defesa, Albana Qehajaj, disse que dois corpos foram retirados de um prédio que desmoronou na cidade portuária de Durres, a 33 quilómetros da capital Tirana e que um homem de 50 anos morreu ao atirar-se de um prédio, em pânico, na cidade albanesa de Kurbin.

Pub Pub

No total, três mortos foram registados em Durres, dois na cidade de Thumane, no norte, e uma em Kurbin.

O ministro da Saúde, Ogerta Manastirliu, disse que cerca de 300 feridos já foram transferidas para hospitais em Durres, Tirana e Thumane, mas que são esperados ainda mais feridos.

O sismo foi sentido às 2h54 (1h54 em Lisboa) e os moradores de Tirana, em pânico, saíram às ruas, informou um correspondente da agência de notícias France-Presse.

O epicentro foi registado no Mar Adriático, a 34 quilómetros a noroeste da capital do país, Tirana, a uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.

Um hotel de três andares em Durres, uma das mais importantes cidades do país, desabou enquanto outro prédio no centro da cidade ficou seriamente danificado. Pelo menos três prédios de apartamentos e a estação de distribuição de energia foram danificados em Thumane.

"Os danos são consideráveis", apontaram as autoridades.