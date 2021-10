Sismo de magnitude 6,4 registado ao largo das Ilhas Salomão

Não foi emitido alerta de tsunami © Serviço Geológico dos Estados Unidos

Um sismo forte, de magnitude 6,4 na escala de Richter, ocorreu esta sexta-feira ao largo das Ilhas Salomão, no Pacífico Sul, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico não emitiu alerta de tsunami, de acordo com um comunicado.

O sismo foi registado a 146 quilómetros a oeste da localidade de Buala, com cerca de três mil habitantes, e a 172 quilómetros a noroeste de Honiara, capital do arquipélago.

O abalo ocorreu a uma profundidade de 22 quilómetros abaixo do leito do mar e não há indicação de vítimas.

As Ilhas Salomão estão situadas no chamado "anel de fogo do Pacifico", zona onde são registados cerca de sete mil sismos por ano, na maioria moderados.

Os sismos são classificados, consoante a magnitude, como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).