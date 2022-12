Sismo de magnitude 6,4 resulta em dois mortos e 11 feridos na Califórnia

© Serviço Geológico dos Estados Unidos

Pelo menos duas pessoas morreram e 11 ficaram feridas após um terramoto de magnitude 6,4 na escala de Richter na costa norte da Califórnia, divulgaram esta terça-feira as autoridades norte-americanas, acrescentando que 70 mil pessoas estão sem energia.

O gabinete do xerife do condado de Humboldt, no Estado da Califórnia, a cerca de 250 quilómetros a norte de São Francisco, explicou em comunicado que os dois mortos resultaram de "emergências médicas" ocorridas durante ou após o terramoto.

O abalo foi registado às 02h34 (10h34 em Lisboa) e foi seguido por vários tremores secundários, um dos quais atingiu magnitude 4,6, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, em inglês).

Cerca de 70 mil clientes continuavam sem eletricidade naquela zona, embora as empresas que oferecem o fornecimento de energia estejam a trabalhar para retomar o serviço, acrescentou o gabinete do xerife na nota de imprensa.

A mesma fonte explicou que está a decorrer uma avaliação dos danos, alguns destes "estruturais e significativos", em instalações como canalizações de água e de gás na área de Rio Dell.

As autoridades também detetaram "danos moderados" em propriedades no vale do rio Eel.

A patrulha rodoviária da Califórnia recebeu avisos de que os abalos causaram fendas numa ponte de acesso a Ferndale, de acordo com os órgãos de comunicação locais.